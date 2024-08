Cina: Il Gelato italiano conquista il mercato estivo

28 Agosto 2024_ Il Gelato, tradizionale gelato italiano, sta vivendo un'improvvisa popolarità in Cina, nonostante il mercato dei gelati stia tornando a prezzi più accessibili. Marchi italiani come Venchi e locali come '野人先生' stanno aprendo numerosi punti vendita, attirando lunghe code di consumatori disposti a pagare fino a 59 yuan per un singolo cono. Il Gelato, noto per la sua consistenza cremosa e ingredienti freschi, si distingue per il suo alto prezzo, ma continua a guadagnare terreno tra i giovani cinesi, diventando un simbolo di status e socialità. La notizia è riportata da linkshop.com. Con l'aumento della domanda, il Gelato potrebbe rappresentare una nuova opportunità di mercato per i brand italiani in Cina.