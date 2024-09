Cina: Il governo annuncia l'aumento graduale dell'età pensionabile

14 Settembre 2024_ La Cina ha presentato un piano per aumentare progressivamente l'età pensionabile, affrontando le sfide di una popolazione in invecchiamento e di una forza lavoro in diminuzione. Secondo il piano, l'età pensionabile per gli uomini passerà da 60 a 65 anni, mentre per le donne da 55 a 60 anni. Il governo ha sottolineato che l'implementazione sarà flessibile e graduale, tenendo conto delle diverse esigenze dei lavoratori. Esperti hanno accolto positivamente il piano, ritenendolo necessario per garantire la sostenibilità del sistema di sicurezza sociale. La notizia è stata riportata da China Daily. Il governo ha promesso supporto per i lavoratori colpiti, assicurando una transizione il più agevole possibile.