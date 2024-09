Cina: Il governo annuncia nuove misure per stimolare l'economia e il mercato immobiliare

26 Settembre 2024_ Il Politburo del Partito Comunista Cinese ha tenuto una riunione per analizzare la situazione economica attuale e pianificare le prossime misure economiche. Durante l'incontro, il presidente Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di rafforzare le politiche fiscali e monetarie, con particolare attenzione al mercato immobiliare, per stabilizzare l'economia. Le nuove misure includono l'incremento dei fondi a lungo termine per il mercato azionario e l'ottimizzazione delle politiche di acquisto immobiliare. La notizia è stata riportata da news.sina.cn. Queste iniziative mirano a rispondere alle attuali sfide economiche e a garantire una ripresa sostenibile, in un contesto di crescente pressione sui mercati globali.