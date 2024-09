Cina: Il governo intensifica la lotta contro l'abuso del sistema di edilizia popolare

29 Settembre 2024_ Il Chief Executive di Hong Kong, John Lee Ka-chiu, ha dichiarato che è necessario fermare l'abuso del sistema di edilizia popolare da parte dei residenti benestanti per garantire opportunità ai cittadini meritevoli. Durante una visita a Tin Shui Wai e Sha Tin, Lee ha sottolineato l'importanza di un intervento più deciso da parte delle autorità per evitare che questa politica venga trascurata. La sua dichiarazione è parte di un'iniziativa per avviare un nuovo programma di edilizia popolare, volto a combattere l'uso improprio delle risorse. Lee era accompagnato da funzionari di alto livello, tra cui il Segretario per l'Edilizia, Winnie Ho Wing-yin. La notizia è stata riportata da Sunday Morning Post. Questo intervento mira a garantire che le abitazioni pubbliche siano destinate a chi ne ha realmente bisogno, affrontando una questione sociale di crescente rilevanza a Hong Kong.