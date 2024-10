Cina: Il governo potenzia le politiche macroeconomiche per sostenere la crescita

28 Ottobre 2024_ La Cina intensificherà l'uso degli strumenti di politica macroeconomica per sostenere la ripresa economica e lo sviluppo, mirando a...

28 Ottobre 2024_ La Cina intensificherà l'uso degli strumenti di politica macroeconomica per sostenere la ripresa economica e lo sviluppo, mirando a una crescita di alta qualità. Le autorità stanno monitorando attentamente le situazioni economiche interne ed esterne e apporteranno le necessarie modifiche politiche. Il governo prevede di aumentare l'emissione di obbligazioni, espandere la domanda interna e stabilizzare l'economia attraverso misure mirate. Queste includono la gestione dei debiti delle amministrazioni locali, la stabilizzazione del mercato immobiliare e il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più vulnerabili. La notizia è riportata da China Daily. Le politiche proattive e prudenti sono fondamentali per affrontare le sfide economiche e garantire un futuro sostenibile per il paese.