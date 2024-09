Cina: Il governo presenta il rapporto sul debito pubblico e le misure per stimolare la crescita economica

18 Settembre 2024_ Il governo cinese ha presentato per la prima volta un rapporto sul debito pubblico al Congresso Nazionale del Popolo, evidenziando...

18 Settembre 2024_ Il governo cinese ha presentato per la prima volta un rapporto sul debito pubblico al Congresso Nazionale del Popolo, evidenziando un debito legale di 70,77 trilioni di yuan alla fine del 2023. Nonostante la resilienza della domanda esterna, la domanda interna continua a deludere le aspettative, spingendo il governo a considerare nuove politiche per stimolare la crescita. Inoltre, il rapporto sottolinea la necessità di riformare la gestione del debito pubblico e di rafforzare la disciplina fiscale a livello locale. La fonte di questa notizia è caixin.com. Le autorità cinesi stanno cercando di affrontare le sfide economiche attuali, inclusi i cali nei settori immobiliare e dei prestiti, per garantire una ripresa sostenibile.