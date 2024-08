Cina: Il governo promuove la liberalizzazione del commercio dei servizi e modifica le normative assicurative

20 Agosto 2024_ Il Consiglio di Stato cinese ha tenuto una riunione il 19 agosto per discutere l'accelerazione dello sviluppo del commercio dei servizi, con l'obiettivo di migliorare la liberalizzazione e la facilità di accesso. È stata annunciata l'implementazione di un elenco negativo per il commercio dei servizi transfrontaliero, che mira a facilitare il flusso di risorse come talenti e capitali. Inoltre, la Commissione di Regolamentazione Finanziaria ha stabilito un nuovo limite per i tassi di interesse sui prodotti assicurativi, che entrerà in vigore a settembre. La notizia è stata riportata da caixin.com, evidenziando l'impegno del governo cinese a promuovere un ambiente commerciale più aperto e competitivo. Queste misure sono parte di un'iniziativa più ampia per stimolare la crescita economica e attrarre investimenti esteri.