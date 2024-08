Cina: Il governo sostiene le PMI e i mutuatari in difficoltà economica

15 Agosto 2024_ Il Segretario alle Finanze Paul Chan Mo-po ha esortato le banche a supportare le piccole e medie imprese (PMI) e i proprietari di casa che affrontano difficoltà a causa della svalutazione dei loro immobili. Durante un forum finanziario, Chan ha sottolineato l'impegno del governo nel collaborare con le banche per alleviare le pressioni di liquidità e trovare soluzioni per le aziende in crisi. Ha anche menzionato la possibilità di estendere i termini di rimborso dei prestiti e fornire supporto finanziario aggiuntivo. Le sue dichiarazioni arrivano in un contesto di rallentamento economico aggravato dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che ha colpito duramente il settore manifatturiero. La notizia è riportata da South China Morning Post. Il governo di Hong Kong, di cui Chan è un rappresentante, sta cercando di stimolare l'economia attraverso un aumento della spesa pubblica e misure di sostegno alle imprese.