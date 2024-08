Cina: Il leader di Macao Ho Iat-seng non si ricandida per motivi di salute

22 Agosto 2024_ Ho Iat-seng, leader di Macao, ha annunciato che non si ricandiderà per un secondo mandato a causa di preoccupazioni legate alla sua...

22 Agosto 2024_ Ho Iat-seng, leader di Macao, ha annunciato che non si ricandiderà per un secondo mandato a causa di preoccupazioni legate alla sua salute. In carica dal 2019, Ho ha guidato importanti sviluppi nella regione, inclusa l'apertura di nuovi casinò e progetti infrastrutturali. La sua decisione segna un cambiamento significativo per Macao, una delle principali destinazioni turistiche e di gioco al mondo. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Ho Iat-seng è un politico di spicco a Macao, una regione amministrativa speciale della Cina, nota per la sua vivace industria del gioco e il turismo.