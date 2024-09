09 Settembre 2024_ Bi Yin Le Fen, un marchio di moda maschile cinese, ha annunciato ambiziosi piani di crescita per il prossimo decennio, mirando a decuplicare il proprio fatturato entro il 2033. Con un posizionamento di alta gamma e un'attenzione particolare al mercato del golf, il brand ha recentemente acquisito due marchi italiani di alta moda, CERRUTI 1881 e KENT&CURWEN, per espandere la propria offerta. Nonostante il marchio sia percepito come un simbolo di lusso in Cina, il suo legame con il mondo del golf è stato messo in discussione, poiché la maggior parte dei suoi clienti non pratica questo sport. La notizia è stata riportata da linkshop.com, evidenziando l'interesse crescente per il mercato della moda cinese e le sue connessioni con marchi italiani di prestigio. Bi Yin Le Fen continua a cercare di attrarre una clientela più giovane, diversificando la propria offerta e migliorando la propria immagine.