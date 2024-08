Cina: Il marchio italiano Subdued apre il suo primo negozio a Shanghai

28 Agosto 2024_ Il marchio italiano di moda giovanile Subdued sta per aprire il suo primo negozio in Cina, situato sulla famosa Wukang Road di...

28 Agosto 2024_ Il marchio italiano di moda giovanile Subdued sta per aprire il suo primo negozio in Cina, situato sulla famosa Wukang Road di Shanghai, il 5 settembre 2024. Nonostante l'apertura ufficiale sia imminente, il brand ha già suscitato grande interesse sui social media, con numerosi post che mostrano il cantiere del negozio. Fondato a Roma negli anni '90 da Enrico Maria Sconciaforni e Alessandro Orsini, Subdued si distingue per la sua offerta di abbigliamento trendy a prezzi accessibili, e si posiziona come un'alternativa più costosa rispetto a Brandy Melville, altro marchio italiano. La notizia è riportata da linkshop.com. L'ingresso di Subdued nel mercato cinese è stato accelerato da un investimento significativo da parte di Exor e Nuo SpA, che mira a rafforzare la presenza del brand in Europa e oltre.