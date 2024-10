Cina: Il Ministero delle Finanze adotta misure mirate per la crisi immobiliare

13 Ottobre 2024_ Il Ministero delle Finanze cinese ha scelto di non implementare un ampio pacchetto di stimolo per affrontare la crisi immobiliare e il debito delle amministrazioni locali, optando invece per misure mirate. Gli analisti prevedono un aumento del deficit fiscale oltre il consueto 3%, insieme all'emissione di più obbligazioni di Stato e obbligazioni delle autorità locali. Sono state presentate anche modifiche all'imposta sul reddito delle persone fisiche e al sistema finanziario, con l'intento di aumentare le quote di deficit e sfruttare i fondi da quote di obbligazioni governative non utilizzate. La notizia è riportata dal Sunday Morning Post. Queste misure mirano a stabilizzare l'economia cinese in un contesto di crescente pressione sul mercato immobiliare e sulle finanze locali.