Cina: Il Musée Cernuschi porta l'arte cinese a Shanghai con una mostra dedicata a Henri Cernuschi

04 Ottobre 2024_ Il Musée Cernuschi di Parigi presenta la mostra "The Journey of Ink: Modern and Contemporary Chinese Paintings from the Musée Cernuschi" al Bund One Art Museum di Shanghai, visitabile fino al 4 gennaio 2025. La mostra celebra la collezione di Henri Cernuschi, un politico e banchiere italiano nato a Milano, che ha avuto un ruolo fondamentale nella promozione dell'arte asiatica in Europa. Cernuschi, noto per la sua vasta collezione di bronzi e opere d'arte cinesi, ha influenzato il panorama culturale europeo, spostando l'attenzione da porcellane a reperti antichi cinesi. La notizia è riportata da sixthtone.com e sottolinea l'importanza delle interazioni culturali tra Italia e Cina, evidenziando il contributo di Cernuschi alla storia dell'arte asiatica in Europa.