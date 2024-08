Cina: Il nuovo corridoio logistico occidentale e marittimo di Chongqing compie cinque anni

27 Agosto 2024_ Il corridoio logistico occidentale e marittimo, un progetto chiave della Belt and Road Initiative, ha visto un notevole sviluppo negli ultimi cinque anni, partendo da Chongqing e raggiungendo oltre 120 paesi e regioni. La rete logistica ha ampliato i suoi porti da 166 a 523, con un incremento significativo delle tipologie di merci trasportate, passando da 80 a oltre 1150. Chongqing ha assunto un ruolo centrale nella gestione e nell'operatività del corridoio, promuovendo meccanismi di cooperazione tra province e città. Questo progetto non solo facilita il commercio internazionale, ma contribuisce anche allo sviluppo economico della regione occidentale della Cina. La notizia è riportata da news.cn. Il corridoio rappresenta un'importante opportunità per le province cinesi e i paesi lungo la via, favorendo scambi commerciali e culturali.