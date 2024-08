Cina: Il paese accelera nella corsa globale per il 6G

06 Agosto 2024_ I ricercatori accademici e gli esperti del settore in Cina stanno intensificando gli sforzi per conquistare una posizione di rilievo nella corsa globale verso il 6G, la prossima generazione di tecnologia wireless prevista per il 2030. La Cina mira a ottenere un vantaggio significativo attraverso un aumento della ricerca e sviluppo, una cooperazione internazionale rafforzata e una rapida commercializzazione delle tecnologie correlate. Gli esperti del settore prevedono che il 6G rivoluzionerà le comunicazioni mobili e abiliterà nuove applicazioni in ambiti come la guida autonoma e le città intelligenti. Il Ministero dell'Industria e dell'Informazione ha delineato una roadmap per lo sviluppo del 6G, che include investimenti e collaborazione internazionale. La notizia è riportata da China Daily. La Cina, già leader nel 5G, si prepara a affrontare le sfide future per affermarsi come protagonista nel panorama globale delle telecomunicazioni.