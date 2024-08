Cina: Il Partito Comunista annuncia nuove riforme per la modernizzazione del paese

17 Agosto 2024_ Il ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese ha approvato un nuovo piano per approfondire le riforme e promuovere la modernizzazione cinese. Il documento, intitolato "Decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sulla Promozione della Modernizzazione Cinese", delinea obiettivi chiari per il 2035 e strategie per migliorare il sistema socialista e la governance del paese. Le autorità locali e i funzionari hanno già iniziato a implementare le direttive del Congresso, sottolineando l'importanza di unire le forze per raggiungere un futuro migliore. La notizia è stata riportata da cyol.com. Le riforme mirano a risolvere le disuguaglianze economiche e sociali, affrontando le sfide della modernizzazione in un contesto globale complesso.