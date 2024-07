Cina: Il Partito Comunista intensifica il supporto macroeconomico per il 2024

31 Luglio 2024_ Il Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha annunciato un aumento del supporto macroeconomico per la seconda metà del 2024, concentrandosi sull'espansione della domanda interna e sullo sviluppo di settori emergenti. Durante un incontro presieduto da Xi Jinping, sono stati evidenziati i rischi economici e la necessità di riforme strutturali per stimolare la crescita. Le politiche economiche mireranno a migliorare i redditi dei cittadini e a promuovere il consumo in vari settori, inclusi turismo e servizi. La fonte di queste informazioni è China Daily. La Cina punta a un obiettivo di crescita economica del 5% per il 2024, con misure destinate a stabilizzare l'economia e affrontare i rischi legati al debito locale.