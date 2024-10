Cina: il porto di Monfalcone ferma cargo cinese per gravi problemi di sicurezza

28 Ottobre 2024_ Il porto di Monfalcone, in Italia, ha adottato misure di fermo amministrativo su una nave cargo cinese di 225 metri, a causa di gravi problemi di sicurezza riscontrati durante un'ispezione. L'operazione, condotta in collaborazione con l'ufficio marittimo di Trieste, ha evidenziato difetti critici nel sistema antincendio e nella manutenzione della sala macchine della nave. Questi problemi rappresentano un rischio significativo per la navigazione, giustificando così l'intervento delle autorità portuali. Dopo le necessarie riparazioni, la nave dovrà superare un rigoroso controllo di sicurezza prima di poter riprendere il mare. La notizia è stata riportata da huarenjie.com. Questo episodio sottolinea l'importanza della sicurezza marittima e il ruolo attivo delle autorità italiane nel garantire standard elevati per le navi in transito nei loro porti.