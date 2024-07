Cina: Il presidente dell'Est Timor in visita ufficiale per la prima volta

27 Luglio 2024_ Il presidente dell'Est Timor, José Ramos-Horta, sarà in visita ufficiale in Cina dal 30 luglio 2024, su invito del governo cinese....

