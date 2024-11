Cina: Il Presidente italiano Sergio Mattarella visita il Palazzo d'Estate a Pechino

7 Novembre 2024_ Il Presidente italiano Sergio Mattarella ha visitato il Palazzo d'Estate a Pechino, in Cina, durante il suo viaggio di stato di sei giorni. Questa è la prima visita di Mattarella in Cina dal 2017 e segna un'importante occasione per rafforzare i legami culturali tra Italia e Cina. Durante la visita, il presidente ha esplorato la storia e il paesaggio del giardino imperiale, evidenziando le similitudini tra le culture religiose dei due paesi. La scelta del Palazzo d'Estate come prima tappa sottolinea l'impegno dell'Italia nella cooperazione per la protezione del patrimonio culturale, come riportato da cctvplus.com. Quest'anno segna il 20° anniversario della partnership strategica tra Cina e Italia, con l'aspettativa di ampliare ulteriormente la cooperazione pratica e gli scambi culturali.