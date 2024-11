Cina: Il Presidente Mattarella in visita ufficiale per rafforzare i legami con la Cina

5 Novembre 2024_ Il Presidente italiano Sergio Mattarella si recherà in visita ufficiale in Cina dal 7 al 12 novembre, su invito del Presidente...

5 Novembre 2024_ Il Presidente italiano Sergio Mattarella si recherà in visita ufficiale in Cina dal 7 al 12 novembre, su invito del Presidente cinese Xi Jinping. Durante il suo soggiorno, i due leader discuteranno lo sviluppo futuro delle relazioni tra Cina e Italia, sottolineando l'importanza della cooperazione bilaterale. Questa visita segna il 20° anniversario della partnership strategica globale tra i due Paesi, evidenziando l'alto livello delle relazioni italo-cinesi. La notizia è stata riportata da china.org.cn. La Cina è pronta a collaborare con l'Italia per approfondire la fiducia politica e promuovere scambi culturali, contribuendo così alla stabilità globale.