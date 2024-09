Cina: Il presidente Xi Jinping incoraggia il supporto intellettuale per la cooperazione Cina-Africa

03 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato gli studiosi africani a continuare a fornire supporto intellettuale per costruire una comunità Cina-Africa con un futuro condiviso. In risposta a una lettera congiunta di 63 accademici provenienti da 50 paesi africani, Xi ha sottolineato l'importanza delle scambi accademici tra Cina e Africa. Gli studiosi hanno elogiato l'impegno della Cina per le opportunità educative e le borse di studio, che hanno permesso a migliaia di giovani africani di acquisire competenze avanzate. La notizia è riportata da en.people.cn. Il prossimo Forum sulla cooperazione Cina-Africa (FOCAC) si terrà a Pechino dal 4 al 6 settembre 2024, riunendo leader cinesi e africani per discutere di sviluppo e cooperazione.