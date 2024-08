Cina: Il professor Dombrowski esplora l'arte italiana a Shanghai

26 Agosto 2024_ Il professor Damian Dombrowski, esperto di storia dell'arte presso l'Università di Würzburg, ha recentemente tenuto una serie di conferenze a Shanghai, focalizzandosi su artisti italiani come Sandro Botticelli e Giovanni Battista Tiepolo. Durante le sue presentazioni, Dombrowski ha discusso l'importanza della libertà creativa nell'arte e ha evidenziato come Botticelli sia stato frainteso nel corso della storia. Il professor Dombrowski ha anche avviato un progetto internazionale per promuovere il patrimonio artistico di Tiepolo, collegando luoghi in Italia e in Europa. La notizia è stata riportata da thepaper.cn. Questo scambio culturale sottolinea l'interesse crescente per l'arte italiana in Cina e la volontà di approfondire le connessioni tra le due culture.