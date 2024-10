Cina: Il razzo Shenzhou-19 lancia tre astronauti verso la stazione spaziale Tiangong

29 Ottobre 2024_ La navetta spaziale Shenzhou-19 ha decollato dal Jiuquan Satellite Launch Center, in Cina, portando a bordo tre astronauti, tra cui...

29 Ottobre 2024_ La navetta spaziale Shenzhou-19 ha decollato dal Jiuquan Satellite Launch Center, in Cina, portando a bordo tre astronauti, tra cui il comandante Cai Xuzhe. Dopo circa dieci minuti dal lancio, la navetta ha raggiunto l'orbita designata, e il comandante del centro di lancio ha dichiarato l'operazione un "completo successo". Gli astronauti rimarranno a bordo della stazione spaziale Tiangong per circa sei mesi, durante i quali svolgeranno 86 esperimenti scientifici e attività extraveicolari. La notizia è stata riportata da Shanghai Daily. La missione rappresenta un passo significativo per il programma spaziale cinese, che mira a rafforzare la propria presenza nell'esplorazione spaziale internazionale.