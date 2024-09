Cina: Il renminbi raggiunge il livello più forte in un anno grazie a nuove politiche economiche

26 Settembre 2024_ Il renminbi ha raggiunto il suo livello più forte in oltre un anno, mentre le azioni cinesi continuano a riprendersi, grazie a un pacchetto di politiche che ha aumentato la fiducia degli investitori nell'economia cinese. Economisti e gestori di fondi avvertono che il futuro del mercato cinese dipenderà dall'implementazione di ulteriori misure di supporto economico, in particolare per stimolare la domanda interna e affrontare le difficoltà del settore immobiliare. Mercoledì, il renminbi ha toccato 6.8915 contro il dollaro USA, superando per la prima volta in 16 mesi la soglia di 7 per dollaro. Guan Tao, economista capo di BOC International, ha attribuito il rally del renminbi sia alle nuove politiche che al recente taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti. La notizia è riportata da China Daily, evidenziando l'importanza delle politiche fiscali per sostenere la crescita economica in Cina, la seconda economia mondiale.