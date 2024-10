Cina: Il riconoscimento UNESCO del Badain Jaran favorisce turismo e conservazione

15 Ottobre 2024_ Il Badain Jaran, un deserto della Cina, ha ricevuto il riconoscimento dell'UNESCO, il che ha portato a un aumento del turismo e a sforzi di conservazione ambientale. Le autorità locali hanno implementato misure per attrarre visitatori, mantenendo al contempo un forte impegno per la protezione ecologica della zona. Grazie a queste iniziative, la consapevolezza ambientale tra i turisti è aumentata, contribuendo a una gestione sostenibile del territorio. Le misure di controllo della desertificazione hanno anche migliorato l'attrattiva del sito, fondamentale per la sua designazione come Patrimonio dell'Umanità. La notizia è riportata da China Daily. Il Badain Jaran è noto per le sue spettacolari dune di sabbia e le sorgenti d'acqua sotterranee, che sono vitali per la comunità locale e l'ecosistema del deserto.