Cina: Il Teatro Grande di Shanghai celebra Puccini con Madama Butterfly

09 Agosto 2024_ Il Shanghai Grand Theatre inaugura la stagione 2024/25 con la prima dell'opera italiana Madama Butterfly, in collaborazione con la Royal Opera del Regno Unito. Tre rappresentazioni della celebre opera di Giacomo Puccini si svolgeranno nel fine settimana, in coincidenza con il centenario della morte del compositore e il 120° anniversario della sua prima a La Scala di Milano. Madama Butterfly è considerata una delle opere più amate di Puccini, e la sua esecuzione in Cina sottolinea l'importanza della cultura italiana nel panorama musicale globale. La notizia è riportata da epaper.chinadaily.com.cn. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per il pubblico cinese di apprezzare l'arte operistica italiana e celebrare la sua eredità culturale.