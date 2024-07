Cina: Impegno per lo sviluppo sostenibile globale

13 Luglio 2024_ La Cina ha annunciato venerdì l'introduzione di misure per sostenere l'agenda globale dello sviluppo sostenibile. L'iniziativa mira a...

13 Luglio 2024_ La Cina ha annunciato venerdì l'introduzione di misure per sostenere l'agenda globale dello sviluppo sostenibile. L'iniziativa mira a promuovere la cooperazione internazionale in questo ambito, rafforzando l'impegno del Paese verso obiettivi comuni. Le nuove misure includeranno politiche e progetti specifici volti a migliorare la sostenibilità ambientale e sociale a livello globale. Questo impegno riflette la volontà della Cina di assumere un ruolo di leadership nella promozione dello sviluppo sostenibile. Lo riporta il China Daily. Le autorità cinesi hanno sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide globali legate alla sostenibilità.