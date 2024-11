Cina: Inaugurata a Shanghai la mostra su Marco Polo e il suo legame con l'Italia

3 Novembre 2024_ È stata inaugurata oggi a Shanghai la mostra "虚实之界:奇迹之书《马可·波罗游记》", dedicata a Marco Polo e al suo impatto sulla cultura tra Cina e Italia. L'esposizione, che celebra il 700° anniversario della morte di Polo, presenta manoscritti rari e documenti storici provenienti da istituzioni italiane, sottolineando l'importanza del suo viaggio in Cina. Tra i pezzi esposti ci sono copie manoscritte del suo famoso libro, che ha contribuito a costruire un ponte culturale tra Oriente e Occidente. La mostra, che durerà fino al 28 febbraio 2025, è stata organizzata in collaborazione con il Consolato Italiano a Shanghai, come riportato da thepaper.cn. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale condiviso tra Italia e Cina.