Cina: Inaugurata nuova rotta aerea tra Suzhou e Shanghai Pudong

19 Agosto 2024_ È stata inaugurata una nuova rotta aerea che collega Suzhou all'Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong, utilizzando elicotteri. Questa rotta rappresenta una delle prime esperienze di viaggio a bassa quota tra città in Cina, riducendo il tempo di viaggio da due ore a meno di trenta minuti. L'iniziativa mira a migliorare la connettività tra le due importanti città, facilitando gli spostamenti per i passeggeri. La nuova rotta è un passo significativo verso lo sviluppo del trasporto aereo urbano nel paese, come riportato da Shanghai Daily. Suzhou è nota per i suoi giardini storici e la sua cultura tradizionale, mentre Shanghai è una delle metropoli più dinamiche e moderne della Cina.