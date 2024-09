Cina: Inaugurato a Shanghai il museo pop-up 'Design Italiano: Campioni e Campioni Invisibili'

29 Settembre 2024_ Il 26 settembre 2024, a Shanghai, è stato inaugurato il museo pop-up 'Design Italiano: Campioni e Campioni Invisibili' durante il World Design Cities Conference 2024. L'evento celebra 35 marchi di design italiani, noti a livello globale, e i cosiddetti 'campioni invisibili', aziende meno conosciute ma altrettanto influenti. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra la Camera di Commercio Italiana in Cina e l'Università Tongji, sottolinea il ruolo dell'Italia come leader nell'innovazione e nel design. La fonte di questa notizia è thepaper.cn. Il museo mira a promuovere la cultura e l'economia italiane in Cina, rafforzando i legami tra i due Paesi nel settore del design.