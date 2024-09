Cina: Inaugurato il 9° Summit della Belt and Road Initiative a Hong Kong

13 Settembre 2024_ Si è concluso il 9° Summit della Belt and Road Initiative (BRI) a Hong Kong, dove diplomatici e funzionari governativi hanno riconosciuto il ruolo cruciale della BRI nel migliorare le vite delle persone nei paesi partecipanti. Durante l'evento, il Ministro degli Affari Esteri della Bielorussia, Maxim Kryzhanovsky, ha descritto la BRI come un elemento chiave per costruire una comunità globale. Khaled Fahad Al Alawi, assistente sottosegretario per lo Sviluppo Industriale del Ministero dell'Industria e del Commercio, ha sottolineato le opportunità di sviluppo sostenibile offerte dalla BRI. Il summit ha anche messo in evidenza l'importanza dell'iniziativa per promuovere uno sviluppo di alta qualità e un futuro condiviso per l'umanità. Lo riporta China Daily. La Belt and Road Initiative è un progetto globale lanciato dalla Cina nel 2013, volto a migliorare le connessioni commerciali e infrastrutturali tra Asia, Europa e oltre.