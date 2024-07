Cina: Inaugurato il più grande parco a tema indoor di ghiaccio e neve al mondo

13 Luglio 2024_ L'apertura del più grande parco a tema indoor di ghiaccio e neve al mondo a Harbin ha dato un impulso all'industria del ghiaccio e della neve in Cina. La città di Harbin, nota per il suo festival annuale di sculture di ghiaccio, ospita ora questa nuova attrazione che promette di attirare turisti da tutto il mondo. Inoltre, Shanghai si prepara a inaugurare il proprio complesso di sci indoor quest'estate, ampliando ulteriormente l'offerta di attività invernali nel paese. Questi sviluppi riflettono la crescente popolarità degli sport invernali e delle attrazioni legate al ghiaccio in Cina. Lo riporta Shanghai Daily. L'iniziativa mira a consolidare la posizione della Cina come destinazione di primo piano per il turismo invernale.