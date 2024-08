Cina: Inaugurato il primo sistema PET/CT totale al San Pietro Hospital di Roma

03 Agosto 2024_ Il San Pietro Hospital di Roma ha inaugurato il primo sistema PET/CT totale al mondo, uEXPLORER, sviluppato da un'azienda cinese di attrezzature mediche. Questo innovativo sistema rappresenta un importante passo avanti nella diagnostica per immagini, promettendo di migliorare notevolmente la precisione delle diagnosi mediche. La collaborazione tra Italia e Cina in questo settore evidenzia l'impegno reciproco nel campo della salute e della tecnologia. La notizia è stata riportata da news.cn, sottolineando l'importanza di tali innovazioni per il sistema sanitario italiano. L'installazione di questa tecnologia all'avanguardia al San Pietro Hospital segna un traguardo significativo per la medicina nucleare in Italia.