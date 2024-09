Cina: Inaugurato il volo diretto Shanghai-Venezia per il turismo italiano

26 Settembre 2024_ È stato inaugurato il primo volo diretto tra Shanghai e Venezia, Italia, con a bordo quasi 230 passeggeri. Questa nuova rotta aerea offre un'opzione di viaggio diretta per i turisti cinesi che desiderano visitare la celebre città lagunare, nota per la sua bellezza e il suo patrimonio culturale. L'ex vice ministro degli Esteri italiano, Laura Fincato, ha espresso entusiasmo per l'apertura di questo volo, sottolineando il risparmio di tempo che offre ai viaggiatori. La notizia è stata riportata da chinaqw.com, evidenziando l'importanza di questo collegamento per facilitare i viaggi tra Cina e Italia. Il volo rappresenta un'opportunità significativa per promuovere il turismo e le relazioni culturali tra i due Paesi.