Cina: Incidente mortale con tram a Kennedy Town, arrestato il conducente

16 Agosto 2024_ Un tragico incidente con un tram a Kennedy Town ha causato la morte di una bambina di tre anni e ha lasciato feriti altri membri della famiglia. La polizia ha arrestato il conducente del tram per guida pericolosa che ha portato alla morte, dopo che il veicolo ha investito quattro pedoni. L'incidente ha suscitato preoccupazione per la sicurezza dei trasporti pubblici nella zona, evidenziando la necessità di misure più rigorose. Le autorità stanno indagando ulteriormente sull'accaduto per chiarire le circostanze esatte. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Kennedy Town è un'area residenziale di Hong Kong, nota per la sua vivace comunità e i trasporti pubblici che la collegano al resto della città.