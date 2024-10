Cina: Incontro legislativo anticipato per discutere nuovo piano economico

26 Ottobre 2024_ La Cina convocherà un'importante riunione legislativa il 6 novembre 2024, in un contesto di attesa per un nuovo piano di stimolo...

26 Ottobre 2024_ La Cina convocherà un'importante riunione legislativa il 6 novembre 2024, in un contesto di attesa per un nuovo piano di stimolo economico. L'incontro del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo si svolgerà prima del previsto, con l'obiettivo di valutare l'impatto delle elezioni presidenziali statunitensi sull'economia cinese. Tradizionalmente, l'assemblea si riunisce nella seconda metà di ottobre per discutere obiettivi economici annuali e altre questioni rilevanti. Zhao Leji, presidente del Comitato Permanente, ha confermato il rinvio e ha menzionato la revisione della gestione finanziaria e dei beni statali. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Questo incontro potrebbe influenzare le politiche economiche cinesi in un momento cruciale per il paese.