Cina: Incontro storico per avanzare le riforme e la modernizzazione

15 Luglio 2024_ I politici cinesi si riuniscono a Pechino per un incontro epocale volto a promuovere le riforme e l'apertura del paese, con l'obiettivo di energizzare l'economia e sostenere la modernizzazione. La terza sessione plenaria del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, in programma da lunedì a giovedì, discuterà un documento chiave sulle riforme e la modernizzazione cinese. Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC, ha presieduto vari incontri per definire le linee guida del plenum. Xi ha sottolineato l'importanza di perfezionare il sistema socialista con caratteristiche cinesi e di modernizzare il sistema di governance del paese. China Daily riporta che storicamente le terze sessioni plenarie sono state cruciali per le riforme economiche e politiche. L'incontro di questa settimana è visto come un'opportunità per sviluppare un'agenda di riforme comprensiva e ancorare le aspettative di imprese e famiglie.