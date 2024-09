Cina: Incontro tra l'Associazione Hakka di Tingzhou e la Camera di Commercio Cinese di Milano

12 Settembre 2024_ Una delegazione di sei membri dell'Associazione Hakka di Tingzhou, guidata dal presidente Zeng Shaohe, ha visitato la Camera di Commercio Cinese di Milano, ricevendo un caloroso benvenuto dal presidente Huang Guoquan. Durante l'incontro, sono stati discussi temi di cooperazione e sviluppo, con Huang che ha illustrato la lunga storia e i successi della Camera di Commercio. Zeng ha condiviso i piani per la fondazione dell'Associazione Hakka, che rappresenta circa 20.000 membri in Italia, sottolineando il loro contributo all'economia locale. La notizia è stata riportata da huarenjie.com, evidenziando l'importanza delle relazioni tra le comunità cinesi in Italia e la promozione di iniziative comuni per il progresso economico.