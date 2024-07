Cina: Incontro tra rappresentanti cinesi e italiani a Roma per rafforzare i legami culturali e commerciali

2 Luglio 2024_ A Roma si è tenuto un incontro tra rappresentanti della comunità cinese e italiana per discutere il rafforzamento dei legami culturali e commerciali. L'evento, organizzato dalla Wenzhou Overseas Friendship Association, ha visto la partecipazione di importanti figure come Huang Zhixiao, presidente della Camera di Commercio Cinese in Italia, e Zhou Jianjun, presidente dell'Associazione dei Compatrioti di Wencheng nel Sud Italia. Durante l'incontro, sono stati discussi temi come l'educazione culturale per le nuove generazioni di cinesi all'estero e il supporto reciproco durante la pandemia. La notizia è stata riportata da huarenjie.com. L'incontro ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le comunità cinesi e italiane per promuovere lo sviluppo economico e culturale, con un focus particolare sulla città di Wenzhou e il suo ruolo nel contesto internazionale.