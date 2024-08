Cina: Incontro tra Xi Jinping e Giorgia Meloni per rafforzare i legami bilaterali

02 Agosto 2024_ Il recente incontro tra il Presidente cinese Xi Jinping e il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha evidenziato l'importanza di approfondire la cooperazione tra Cina e Italia. Durante la visita, Meloni ha partecipato all'inaugurazione di un'esposizione dedicata a Marco Polo, simbolo di scambi culturali tra Oriente e Occidente, in coincidenza con il 700° anniversario della sua morte. I due Paesi hanno firmato accordi bilaterali e presentato un piano d'azione per il 2024-2027, sottolineando il valore della collaborazione in settori come l'industria e la tecnologia. La notizia è stata riportata da chinadaily.com.cn. Questo incontro rappresenta un passo significativo per il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Cina, con l'obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo e una cooperazione proficua.