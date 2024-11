07 Novembre 2024_ Le autorità fiscali italiane hanno avviato un'indagine su un'azienda controllata da un imprenditore cinese a Foligno, in Umbria, accusata di evasione fiscale per un importo di 10 milioni di euro. L'azienda, che si è rivelata un 'vuoto a perdere', emetteva fatture false per sostenere transazioni inesistenti, coinvolgendo oltre 180 imprese. Le indagini hanno portato all'arresto dell'imprenditore, che non ha adempiuto ai suoi obblighi fiscali, e il caso è stato trasferito alla procura di Spoleto. La notizia, riportata da huarenjie.com, evidenzia l'impegno delle autorità italiane nella lotta contro le frodi fiscali, un tema di grande rilevanza anche per le imprese legittime operanti nel paese.