Cina: Inizia la 136ª edizione della Fiera di Importazione ed Esportazione di Canton

14 Ottobre 2024_ Guangzhou si prepara ad ospitare la 136ª edizione della Fiera di Importazione ed Esportazione di Canton, un evento di grande importanza per il commercio estero cinese. La fiera, che si svolgerà dal 15 ottobre al 4 novembre, vedrà la partecipazione di oltre 30.000 aziende provenienti da Cina e dall'estero. Quest'anno, l'evento presenterà 55 aree espositive su una superficie di 1,55 milioni di metri quadrati, fungendo da importante canale per la politica di apertura della Cina. La fiera è considerata una vetrina fondamentale per il commercio internazionale e l'innovazione. Lo riporta China Daily. La Fiera di Canton, che si tiene a Guangzhou, è una delle fiere commerciali più grandi e longeve al mondo, attirando visitatori e espositori da ogni angolo del pianeta.