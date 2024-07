Cina: Innovazione e apertura al centro delle nuove riforme economiche

8 Luglio 2024_ La Cina si prepara a promuovere l'innovazione attraverso l'apertura internazionale durante un imminente incontro di riforma cruciale. Esperti e dirigenti aziendali sottolineano l'importanza della cooperazione tecnologica globale per stimolare nuovi motori di crescita e condividere opportunità con il resto del mondo. Il terzo plenum del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese si terrà a Pechino dal 15 al 18 luglio per delineare nuove riforme economiche. Il presidente Xi Jinping ha ribadito la necessità di un ambiente aperto e competitivo per l'innovazione scientifica e tecnologica. Lo riporta China Daily. L'incontro vedrà la partecipazione di figure chiave come Wang Zhigang e Xue Lan, che discuteranno strategie per integrare la Cina nel sistema globale di innovazione.