Cina: Intel investirà 300 milioni di dollari per espandere la produzione di chip

30 Ottobre 2024_ Intel ha annunciato un investimento di 300 milioni di dollari in Cina, destinato all'espansione delle sue attività di imballaggio e test dei chip. Questa iniziativa prevede anche la creazione di un centro di soluzioni per i clienti, che mira a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti. L'investimento arriva in un contesto di crescente attenzione globale sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, con interrogativi su come tali investimenti possano influenzare le politiche tecnologiche. La notizia è stata riportata dal South China Morning Post. Intel, una delle principali aziende nel settore dei semiconduttori, ha una lunga storia di operazioni in Cina, dove ha stabilito diverse strutture produttive.