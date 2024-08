Cina: Interesse per l'acquisto dei marchi iconici di Stellantis in crisi

25 Agosto 2024_ La Cina si prepara a valutare l'acquisto dei marchi storici di Stellantis, come Jeep e Alfa Romeo, mentre l'azienda affronta un crollo di profitti e vendite. Le difficoltà di Stellantis, che ha visto un aumento dei prezzi senza miglioramenti significativi nei suoi prodotti, hanno attirato l'attenzione dei produttori cinesi, interessati a marchi con una lunga storia. In particolare, i marchi italiani come Maserati e Alfa Romeo potrebbero risultare attraenti per il mercato cinese, che cerca di espandere la propria offerta di veicoli di lusso. La notizia, che evidenzia le sfide di Stellantis e l'interesse cinese per i marchi italiani, è stata riportata da ltaaa.cn. Questo sviluppo potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato automobilistico globale, con l'Italia che continua a essere un punto di riferimento per il design e la tradizione automobilistica.