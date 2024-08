Cina: Intesa tra governo italiano e Dongfeng per un nuovo stabilimento automobilistico

08 Agosto 2024_ Il governo italiano è in fase avanzata di trattative con il gruppo Dongfeng per la costruzione di un nuovo stabilimento in Italia. Si...

08 Agosto 2024_ Il governo italiano è in fase avanzata di trattative con il gruppo Dongfeng per la costruzione di un nuovo stabilimento in Italia. Si prevede che l'Italia possa partecipare con una quota minoritaria nell'investimento, che coinvolgerà anche aziende italiane di componentistica automobilistica. Dongfeng, noto per la sua espansione nel mercato europeo, ha già avviato discussioni con il governo italiano per identificare potenziali siti di produzione. La notizia è stata riportata da nbd.com.cn, evidenziando l'interesse crescente della Cina nel mercato automobilistico italiano. Questo sviluppo potrebbe rafforzare ulteriormente i legami economici tra Italia e Cina, con potenziali benefici per l'industria automobilistica italiana.