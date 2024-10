Cina: Investimenti significativi in progetti legati all'Italia a Dongying

30 Ottobre 2024_ La città di Dongying ha siglato importanti accordi per lo sviluppo di progetti che coinvolgono marchi italiani, tra cui un outlet dedicato a Gucci, Prada e Dior. Il progetto dell'outlet, con un investimento di circa 6 miliardi di yuan, mira a creare un'area di alta moda e intrattenimento, integrando cultura e commercio. Inoltre, sono stati avviati progetti per un centro di salute e riabilitazione e un centro di ricerca in medicina rigenerativa, con un investimento totale che supera gli 11 miliardi di yuan. Queste iniziative rappresentano un passo significativo per la cooperazione economica tra Cina e Italia, come riportato da dongying.dzwww.com. I progetti non solo rafforzano i legami commerciali, ma promuovono anche l'immagine della cultura italiana in Cina.