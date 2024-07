Cina: Italia cerca di attrarre case automobilistiche cinesi

18 Luglio 2024_ L'Italia sta cercando di attrarre case automobilistiche cinesi per stabilire impianti di produzione nel paese, con l'obiettivo di rilanciare il settore automobilistico locale. Il governo italiano sta considerando la cessione dei marchi storici Innocenti e Autobianchi, attualmente di proprietà del gruppo Stellantis, per incentivare gli investimenti cinesi. Questa mossa fa parte di una strategia più ampia per aumentare la produzione di auto elettriche in Italia, che attualmente rappresentano solo il 6% delle vendite totali di auto nel paese. La notizia è stata riportata da jwview.com. Il segretario generale della China Passenger Car Association, Cui Dongshu, ha sottolineato che l'ingresso delle case automobilistiche cinesi potrebbe portare benefici significativi all'industria automobilistica italiana.