Cina: Italia e Cina puntano a una cooperazione nella green economy

02 Agosto 2024_ Gli esperti affermano che Italia e Cina possono integrarsi nella green economy, con potenziali di crescita nel commercio bilaterale. Durante la recente visita del Primo Ministro Giorgia Meloni in Cina, si è discusso di rafforzare il dialogo e la cooperazione in settori come il commercio, gli investimenti e i veicoli elettrici. Meloni ha sottolineato l'importanza di aumentare l'accesso dei prodotti italiani al mercato cinese, mentre esperti come Alberto Antinucci hanno evidenziato la necessità di partnership strategiche per la transizione ecologica. La visita coincide con il 700° anniversario della morte di Marco Polo, simbolo dei legami storici tra i due Paesi, e ha portato alla firma di accordi significativi. La notizia è riportata da news.cn. Questa cooperazione potrebbe aprire nuove opportunità per le aziende italiane nel mercato cinese, in particolare nel settore della mobilità sostenibile.